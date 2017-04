Die Zahl der Toten nach der Überschwemmung in Kolumbien ist nach Angaben des Roten Kreuzes auf 234 gestiegen.

Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, mehr als 100 werden vermisst. Kolumbiens Präsident Santos verhängte den Ausnahmezustand. Es handele sich um eine Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß, sagte die Gouverneurin der Region Putumayo, Aroca. Ganze Wohnviertel im Katastrophengebiet seien verschwunden. Die Stadt Mocoa liegt an der Grenze zu Ecuador. Gestern war dort so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem ganzen Monat. Mehrere Flüsse traten über die Ufer und lösten Erdrutsche aus, als viele Bewohner schliefen.



Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel äußerten sich bestürzt. Papst Franziskus sagte, er sei zutiefst betroffen über die Tragödie. Er bete für die Opfer und fühle mit den Angehörigen und den Rettern.