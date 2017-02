Kommunaler Luxus in Wien Wie Österreichs Metropole ihre Bürger umsorgt

Im internationalen Vergleich rangiert Wien heute in fast allen Bereichen an der Spitze. Die Wiener schützen besonders den kommunalen Luxus, die Daseinsfürsorge der Stadt, die zurück in die Anfänge der Sozialdemokratie nach dem Zusammenbruch der Monarchie reicht.

Von Antonia Kreppel