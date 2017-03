In Nordrhein-Westfalen wird es weiterhin kein kommunales Wahlrecht für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten geben.

Die rot-grünen Regierungsfraktionen und die Piraten scheiterten im Landtag mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf. In einer namentlichen Abstimmung wurde die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Änderung der Landesverfassung verfehlt. Der CDU-Landesvorsitzende Laschet begründete die Ablehnung seiner Partei unter anderem mit einem falschen Signal an die Türkei. Zudem würde ein solches Wahlrecht - Zitat - "jeden Stadtrat in NRW mit Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan konfrontieren". FDP-Chef Lindner erklärte, der Landtag könne eine derartige Regelung gar nicht ohne eine Änderung des Grundgesetz beschließen. Dagegen verteidigte Landesjustizminister Kutschaty den Vorstoß. Der SPD-Politiker sagte, wer Migranten ausgrenze, dürfe sich über "Glorifizierungen der Türkei" nicht wundern.