Nord- und Südkorea haben ihre direkte Kommunikation wieder aufgenommen.

Man habe einen vorläufigen Kontakt mit Nordkorea am wieder eröffneten Kommunikationssystem hergestellt, teilte das Vereinigungsministerium in Südkorea mit. Zunächst solle geprüft werden, ob die Verbindung funktioniere. Die Telefonleitung wurde seit 2016 nicht mehr benutzt.



Stunden zuvor hatte Nordkorea im Staatsradio angekündigt, den Kommunikationskanal wieder zu öffnen. Zwischen beiden Staaten hatte es in den vergangenen Tagen ungewohnt versöhnliche Töne gegeben. So soll es Gespräche über eine Teilnahme nordkoreanischer Athleten an den Olympischen Winterspielen in Südkorea geben.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.