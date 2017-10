CDU und CSU haben ihre Differenzen über eine gemeinsame Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik beigelegt.

Auf einer Sitzung in Berlin einigten sie sich auf ein Paket von Regelungen. In der Vereinbarung heißt es, maximal 200.000 Menschen sollten pro Jahr aus "humanitären Gründen" aufgenommen werden. Auf den Begriff "Obergrenze" wurde im Text verzichtet. Die Zahl berechnet sich aus der Summe aller Flüchtlinge und Asylbewerber sowie Menschen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis und nachgezogenen Verwandten. Davon abgezogen werden Abschiebungen und freiwillige Ausreisen. Um das Grundrecht auf Asyl zu gewährleisten, sollen Asylsuchende an den Grenzen nicht abgewiesen werden.



Die Einwanderung soll über ein neues Gesetz geregelt werden, das den Zuzug von Fachkräften steuert, anhand des Bedarfs auf dem Arbeitsmarkt.



Die CSU hatte eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Bedingung für den Beginn von Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen gemacht. Weitere Themen für etwaige Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition vertagten CDU und CSU am Abend.