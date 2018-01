Im schweizerischen Davos beginnt heute das Weltwirtschaftsforum.

Im Mittelpunkt der Konferenz steht - wie es heißt - die Frage, wie in einer zerissenen Welt eine gemeinsame Zukunft entstehen könne. 70 Staats- und Regierungschefs sind angemeldet, sowie fast 2.000 Konzernmanager.



Aus Europa reisen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Macron und die britische Premierministerin May an. US-Präsident Trump soll am Freitag die Abschlussrede des Weltwirtschaftsforums halten.

