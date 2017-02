Konferenz in Wien Lücken der Balkan-Route für Flüchtlinge sollen geschlossen werden

Frauen an der serbisch-ungarischen Grenzen (picture alliance /dpa/Edvard Molnar)

Die illegale Zuwanderung von Flüchtlingen nach Mitteleuropa soll nach einem Beschluss von insgesamt 13 Ländern weiter erschwert werden.

Die Staaten entlang der so genannten Balkan-Route vereinbarten heute in Wien, bis April einen Sicherheitsplan für den Fall eines neuerlichen Zustroms vorzubereiten. Letzte Lücken sollten geschlossen werden. Österreichs Innenminister Sobotka sprach von einem klaren Signal an die Schlepper.



In Brüssel forderte EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans von den Mitgliedstaaten mehr Anstrengungen bei der Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland. Es handele sich 160.000 Migranten, die bis zum Herbst umgesiedelt werden müssten, erklärte Timmermans in Brüssel. Solidarität und ein fairer Lastenausgleich seien für eine erfolgreiche Migrationspolitik erforderlich. Timmermanns warnte vor Vertragsverletzungsverfahren gegen jene EU-Mitgliedstaaten, die sich nicht an der Umverteilung beteiligten.