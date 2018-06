Die Justizminister der Länder haben sich für eine bundesweite Cannabis-Obergrenze ausgesprochen.

Beim Besitz von bis zu 6 Gramm könnten Strafverfahren eingestellt werden, beschlossen die Ressortchefs bei ihrer Konferenz in Eisenach. Bisher gelten in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern liegt die Obergrenze bei 6 Gramm, in Berlin dagegen bei 15 Gramm.



Die Minister verständigten sich zudem darauf, der Polizei den Kampf gegen Kinderpornografie im Internet zu erleichtern. Sie beschlossen mehrheitlich, Ermittlern das Hochladen kinderpornografischer Bilder zu erlauben.

