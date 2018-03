Australien und Ost-Timor haben einen jahrzehntelangen Streit über den Verlauf ihrer Seegrenze beigelegt.

Eine entsprechende Erklärung wurde in New York unterzeichnet. Die Einigung sieht vor, dass Einnahmen aus einem großen Gasfeld in der Meeresregion geteilt werden. Sie werden auf insgesamt 40 bis 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Vorkommen waren 1974 entdeckt worden.

