Nach Ablauf und Verlängerung eines Ultimatums an Katar wollen mehrere arabische Staaten über ihr weiteres Vorgehen in dem Konflikt beraten.

Die Außenminister Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Ägyptens treffen sich dazu heute in Kairo. Das teilte die ägyptische Regierung mit. Katar hat bisher nicht auf die Forderung der Länder reagiert, eine angebliche Finanzierung islamistischer Terrorgruppen zu beenden. Ein entsprechendes Ultimatum lief in der vergangenen Nacht aus, wurde aber um 48 Stunden verlängert.



Bundesaußenminister Gabriel forderte vor einer Reise in die Golfregion einen ernsthaften Dialog der zerstrittenen Länder. Der Grünen-Politiker Nouripour wertete die Spannungen als Teil der Auseinandersetzung zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Er sagte im Deutschlandfunk, Gabriel müsse eine neutrale Rolle einnehmen und zu beiden Ländern die gleiche Distanz wahren. Dem stünden allerdings deutsche Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien entgegen, kritisierte Nouripour.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen der Regierung in Doha vor, islamistische Terrorgruppen zu finanzieren.