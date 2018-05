Die Bundesregierung hat sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt geäußert.

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem dürfe kein Anlass für Gewalt sein, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Zugleich sei auch Israel verpflichtet, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Weiter hieß es, die Bundesregierung sei weiterhin der Überzeugung, dass es im Konflikt um den Status von Jerusalem nur eine Lösung am Verhandlungstisch geben könne.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.