Israel will die umstrittenen Metalldetektoren am Zugang zum Tempelberg in Jerusalem entfernen.

Das beschloss das Sicherheitskabinett am Abend, wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mitteilte. Stattdessen würden andere Sicherheitsvorkehrungen installiert, die als weniger störend empfunden würden. Einzelheiten wurden nicht genannt.



Die Metalldetektoren waren nach dem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten vor gut einer Woche an einem Zugangspunkt zum Tempelberg installiert worden. Bei Zusammenstößen und Angriffen gab es seitdem Tote und Verletzte auf beiden Seiten.



Gestern hatte der Nahost-Beauftragte der USA, Greenblatt, mit Netanjahu beraten. Zudem hatte der UNO-Sondergesandte Mladenow eine Lösung der Krise bis zu den Freitagsgebeten gefordert und vor einer weiteren Eskalation gewarnt.