Angesichts der Ausschreitungen am Tempelberg in Jerusalem hat Papst Franziskus Israelis und Palästinenser zur Mäßigung und zum Dialog aufgerufen.

Die Spannungen und die Gewalt bereiteten ihm große Sorgen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom. Ausgelöst wurde der aktuelle Konflikt durch strengere Zugangskontrollen zum Tempelberg. Israel hatte dort in der vergangenen Woche nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten Metalldetektoren installiert. Bei Zusammenstößen und Angriffen gab es seitdem Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Inzwischen hat Israel

Kameras am Tempelberg montieren lassen, die wie Körperscanner funktionieren.