Nach den Ausschreitungen am Tempelberg in Jerusalem haben die USA einen Sondergesandten in den Nahen Osten geschickt.

Wie in Washington mitgeteilt wurde, ist der Spitzendiplomat Greenblatt auf dem Weg nach Israel, um an einer Lösung mitzuwirken. Schweden, Frankreich und Ägpyten haben angesichts der anhaltenden Gewalt eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates beantragt.



Ausgelöst wurde der aktuelle Konflikt durch strengere Zugangskontrollen zum Tempelberg. Muslimische Palästinenser wehren sich unter anderem gegen Metalldetektoren, die Israel dort in der vergangenen Woche nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten installiert hatte. Bei Zusammenstößen und Angriffen gab es seitdem Tote und Verletzte auf beiden Seiten.