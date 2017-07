Der Europäische Gerichtshof hat eine Klage eines zentralafrikanischen Diamantenhändlers gegen das Einfrieren seiner Gelder in Europa zurückgewiesen.

Das Gericht in Luxemburg entschied, dass die in der Zentralafrikanischen Republik beheimatete Firma zusammen mit ihrem Schwesterunternehmen in Antwerpen gegen ein 2013 verhängtes Exportverbot für sogenannte "Konfliktdiamanten" verstoßen habe. Das Gesetz verbietet die Ausführung der auch als "Blutdiamanten" bezeichneten Edelsteine aus Konfliktgebieten. Damit soll verhindert werden, dass sich rivalisierende Gruppen mit den Einnahmen aus Diamantenverkäufen finanzieren. In der Zentralafrikanischen Republik war 2013 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und jene der muslimischen Minderheit gegenüberstanden.