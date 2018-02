Die USA haben zurückhaltend auf die Gesprächsbereitschaft Nordkoreas im Atomkonflikt reagiert.

Man werde sehen, ob die Ankündigung ein erster Schritt zu einer Abrüstung sei, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington. Das Ziel von Verhandlungen könne nur das vollständige Aus für das nordkoreanische Atomprogramm sein. Bis dahin würden alle Sanktionen aufrecht erhalten. Zuvor hatte das südkoreanische Präsidialamt mitgeteilt, der nordkoreanische General Kim Yong Chol habe bei einer Unterredung mit Südkoreas Staatschef Moon signalisiert, dass die Führung in Pjöngjang mit der US-Regierung sprechen wolle. Die beiden hatten sich vor der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang getroffen.



Unter US-Präsident Trump hatten sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea verschlechtert. Vor wenigen Tagen hatten die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Pjöngjang noch einmal verschärft.

