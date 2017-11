In der Kasai-Region im Kongo droht Helfern zufolge eine Hungersnot.

Bis zu 250.000 Kinder würden in den kommenden Monaten hungern, wenn sie nicht schnell Hilfe bekämen, sagte der Chef des Welternährungsprogramms, Beasley, nach einem Besuch in der Region. Insgesamt seien dort mehr als drei Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.



In der Kasai-Region gibt es seit mehr als einem Jahr Kämpfe, die Hunderttausende in die Flucht getrieben haben. Das Welternährungsprogramm hat nach eigenen Angaben erst ein Prozent der Gelder erhalten, die benötigt werden, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.