Kongo Präsident Kabila will Macht nach Wahlen abgeben

Kongos Präsident Joseph Kabila. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In der Demokratischen Republik Kongo haben sich die Parteien endgültig auf einen Zeitplan für das Ausscheiden von Präsident Kabila aus dem Amt verständigt.

Sie unterzeichneten in der Hauptstadt Kinshasa ein Abkommen. Es sieht laut Agenturberichten vor, dass Kabila die Macht noch in diesem Jahr abgibt, und zwar nach Präsidentenwahlen, zu denen er nicht mehr antritt. Die Regierungspartei des Staatschefs wollte eigentlich erst 2018 einen neuen Präsidenten wählen lassen. Kabila hatte eine dritte Amtszeit angestrebt, obwohl die Verfassung dies nicht zulässt. Gegen sein Vorhaben gab es wochenlang Proteste, die von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen wurden. Offiziell war Kabilas Mandat bereits in der vergangenen Woche abgelaufen. Er ist seit 2001 Präsident.