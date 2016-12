Kongo Viele Tote bei Protesten und ethnischen Zusammenstößen

kongolesische Flagge (picture alliance / dpa / Mika Schmidt)

In der Demokratischen Republik Kongo sind diese Woche bei Protesten gegen Präsident Kabila mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Zahl nannte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Am Dienstag hatte es in mehreren Städten Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Die Behörden sprachen bisher von 22 Toten. Kabilas zweite Amtszeit war am Montag ausgelaufen. Laut Verfassung ist keine weitere möglich. Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, illegal an der Macht festzuhalten.



Aus dem Osten des Landes werden inzwischen Kämpfe zwischen Milizen unterschiedlicher ethnischer Gruppen gemeldet. Dabei wurden nach Armeeangaben 17 Zivilisten und ein Soldat getötet.