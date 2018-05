Die Weltgesundheitsorganisation sieht ein hohes Risiko, dass sich das Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo weiter verbreitet.

Die UNO-Organisation erklärte in Genf, sie bereite sich nach dem Ausbruch in der Provinz Équateur auf das schlimmste Szenario vor. Laut WHO wurden dort zwischen Anfang April und Anfang Mai 32 Ebola-Fälle registriert, 18 Menschen starben.



Das Ebola-Virus löst Fieber, Durchfall, Erbrechen und manchmal Blutungen aus. Ende 2013 führte es in Westafrika bei mehr als 11.000 Menschen zum Tod.

