Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt über neue Fälle von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo.

Zugleich erklärte ein Sprecher, die WHO arbeite eng mit der Regierung in Kinshasa zusammen, um den Ausbruch der tödlichen Fieberkrankheit in der nordwestlichen Provinz Äquator einzudämmen.



Bei der neuen Ebola-Welle starben in dem zentralafrikanischen Land 17 Menschen. Es handele sich um einen öffentlichen Gesundheitsnotstand mit internationalen Auswirkungen, warnten die Behörden mit Blick auf die Ausbreitung des hochansteckenden Virus.

