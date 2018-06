Das Münchner Ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für Deutschland deutlich abgesenkt.

Die Wirtschaftsforscher stuften ihre Prognose für das Wachstum in diesem Jahr von 2,6 Prozent auf nur noch 1,8 Prozent herunter, wie das Institut mitteilte. Für das kommende Jahr sagen die Experten ebenfalls nur noch 1,8 Prozent voraus, nachdem sie zuvor von einem Plus von 2,1 Prozent ausgegangen waren.



Die Wirtschaft habe sich in den ersten Monaten des Jahres deutlich schlechter entwickelt als gedacht, erklärte Ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser. Zudem hätten die weltwirtschaftlichen Risiken deutlich zugenommen.

