Dank der guten Konjunktur in Deutschland steigt die Nachfrage der Unternehmen nach Mitarbeitern.

Nahezu in allen Branchen gebe es einen großen Bedarf an Arbeitskräften, erklärte die Bundesagentur für Arbeit unter Verweis auf ihren monatlichen Stellenindex. Die meisten Mitarbeiter würden im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, in anspruchsvollen Dienstleistungen sowie im Baugewerbe gesucht. Auch in der Zeitarbeit steige der Personalbedarf weiter.



Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklungen haben sich auch die Schulden der öffentlichen Haushalte weiter verringert. Am Ende des ersten Quartals dieses Jahres waren Bund, Länder, Kommunen sowie Sozialversicherung mit rund 1.990 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies waren 2,3 Prozent weniger als vor einem Jahr.