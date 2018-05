Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihre Konjunkturprognose für Deutschland leicht gesenkt.

Sie rechnet nun damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem und dem kommenden Jahr um jeweils 2,1 Prozent zulegt. Bisher hatte sie ein Plus von 2,4 für dieses Jahr erwartet und 2,2 für das Jahr 2019. Grund ist den Angaben zufolge das schwächere Wachstum im ersten Quartal und eine geringere Zuversicht der Unternehmer. Die OECD geht aber weiterhin von einem stabilen Wachstum in Deutschland aus. So steht es im Wirtschaftsausblick, den die Organisation auf ihrer Konferenz in Paris veröffentlichte.



Am Rande der Konferenz will Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit seinem amerikanischen Kollegen Ross über den Zollstreit sprechen und versuchen, einen Kompromiss zu erzielen. Die USA drohen, ab Freitag Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU zu erheben.



Die OECD warnte vor einer Eskalation des Konflikts. Das könne die wirtschaftliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, erklärte Chefökonom Pereira vor Beginn eines Ministerrats in Paris.

