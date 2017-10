Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im September auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2009 gefallen.

Wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, lag die Quote bei 8,9 Prozent. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Ländern nach wie vor groß. So lag der Wert in Griechenland - die letzte Zahl stammt vom Juli - bei 21 Prozent. In Deutschland betrug die Quote 3,6 Prozent.



Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone legte von Juli bis September um 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal zu.