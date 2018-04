Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für dieses und das kommende Jahr leicht angehoben.

Das geht aus dem in Berlin vorgestellten Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung hervor. Demnach rechnen die Forscher für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 Prozent und für das kommende Jahr mit 2,0 Prozent. Das ist jeweils ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Einschätzung im vergangenen Herbst. Der Boom, in dem sich die deutsche Wirtschaft befinde, dauere an, hieß es zur Begründung.



Die Aussagen der Institute dienen der Bundesregierung als Basis für ihre eigene Prognose, die in der nächsten Woche veröffentlicht werden soll.

