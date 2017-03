Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr leicht angehoben.

Die fünf "Wirtschaftsweisen" erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt nun um 1,4 Prozent steigen wird. In seinem Jahresgutachten war das Expertengremium noch von 1,3 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr rechnen die Sachverständigen mit einem Plus von 1,6 Prozent.



Die Wirtschaftsweisen begründeten die neue Prognose bei der Vorstellung in Frankfurt am Main unter anderem mit der weiterhin guten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu komme ein leicht positiverer Ausblick auf die internationale Konjunktur sowie die unverändert "äußerst" expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.



Der Vorsitzende des Gremiums, Schmidt, wies die von den USA geäußerte Kritik am deutschen Leistungsbilanzüberschuss zurück. Der sei zwar hoch, signalisiere aber kein gesamtwirtschaftliches "Ungleichgewicht". Er forderte die Bundesregierung auf, Investitionen in Deutschland zu fördern. So könne der Differenz-Betrag zurückgebildet werden.