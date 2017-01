Niemand weiß wann: Aber in mehr oder weniger naher Zukunft werden in der Sixtinischen Kapelle mehr als 100 Kardinäle einen Mann aus ihrer Mitte wählen, der als Papst von Katholiken als unfehlbar angesehen wird. Als Stellvertreter Christi. Jede Papstwahl zieht die Massen in ihren Bann. Weltweit. Wer wählt den Papst? Wer wird gewählt? Und wo? Darum geht es im Gespräch mit dem wohl bekanntesten deutschen Kirchenhistoriker, dem katholischen Theologen Hubert Wolf. Heute erscheint sein neues Buch.

Hubert Wolf: "Konklave. Die Geheimnisse der Papstwahl"

München 2017, Verlag C.H.Beck, 220 Seiten, 19,95 Euro.