Der Konflikt zwischen Israel und Syrien dürfte sich nach Einschätzung der Konrad-Adenauer-Stiftung weiter verschärfen.

Alexander Brakel, der Leiter des Auslandsbüros der Stiftung in Tel Aviv, sagte im Deutschlandfunk, der Iran rüste die radikal-islamische Hisbollah in Syrien und im Libanon massiv mit modernen Waffensystemen auf. Das gefährde "ganz akut" die israelische Sicherheit, sagte Brakel. Bisher sei Israel militärisch weit überlegen gewesen. Jetzt würde eine weitere Eskalation auch in Israel tausende Menschenleben fordern. Der Abschuss eines israelischen Kampfjets über Syrien sei "ein ganz klares Warnsignal" gewesen.



Nach Brakels Ansicht sind die USA nicht mehr der entscheidene Faktor in der Region, weil sie sich gegen ein Eingreifen in Syrien entschieden hätten. Das Vakuum habe Russland gefüllt. Moskau sehe die Anwesenheit iranischer Kräfte im Nachkriegssyrien als legitim an, unterbinde aber auch israelische Angriffe nicht.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.