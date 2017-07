Die tödlichen Schüsse in einer Diskothek in Konstanz fielen in einem Streit und hatten keinen terroristischen Hintergrund.

Das erklärte das Innenministerium von Baden-Württemberg. Der 34-jährige Täter war nach einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal mit einem Sturmgewehr in den Club zurückgekehrt und hatte das Feuer eröffnet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft tötete er den Türsteher und verletzte drei weitere Menschen. Anschließend wurde er in einer Schießerei mit der Polizei tödlich getroffen. Der Polizeipräsident von Konstanz erklärte, durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte sei Schlimmeres verhindert worden.