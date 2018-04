Bundesernährungsministerin Klöckner hat in Berlin Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung ausgezeichnet.

Ingesamt wurden sieben Projekte prämiert, die sich dafür einsetzen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Das Regionale Umweltzentrum Hollen in Niedersachsen beispielsweise informiert an Schulen, um Kinder und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Andere Preise gingen an Unternehmen, die besonders umsichtig mit Lebensmitteln umgehen.



Der Preis des Bundesernährungsministeriums wurde in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Die CDU-Politikerin Klöckner sagte, Ziel sei es, die Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland zu halbieren. Im Durchschnitt wirft jeder Deutsche jährlich 82 Kilogramm Nahrung in den Müll.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.