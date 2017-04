Die Konjunkturerwartung der Verbraucher in Deutschland ist nach einer Eintrübung im Februar im März wieder deutlich optimistischer ausgefallen.

Das teilte das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mit. Offenbar blickten die Verbraucher nach einer anfänglichen Verunsicherung über die Politik des neuen US-Präsidenten Trump wieder optimistischer in die Zukunft, hieß es. Auch die Verbesserung auf dem deutschen Arbeitsmarkt habe eine Rolle gespielt.



In vielen europäischen Ländern, darunter Spanien und Portugal, hat sich die positive Stimmung der Verbraucher fortgesetzt. In Großbritannien und Frankreich sind die Menschen dagegen pessimistischer.