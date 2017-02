Kontaktloses bezahlen funktioniert bei aktuellen Giro- und Kreditkarten gleich. Voraussetzung: Die Karte enthält einen NFC-Funk-Chip, angezeigt wird das durch ein aufgedrucktes Funkwellen-Symbol, das etwas an ein WLAN-Symbol erinnert. Millionen von Kreditkarten und Girokarten haben dieses Symbol bereits aufgedruckt. Volks- und Raiffeisenbanken geben ab sofort nur noch Girokarten mit Bezahl-Chip aus, viele Sparkassen und Privat-Banken machen das ähnlich. Millionen Bankkunden sind also schon heute bereit fürs kontaktlose Zahlen – wie ein Selbstversuch mit Ehefrau zeigt:



"Einfach da rauf halten." "Einfach rauf halten? Wie rum?" "Egal." (Piep) "Das wars schon." "Das war´s schon? Wow. Das ist ja komfortabel."



Denn PIN oder Unterschrift werden nur bei Beträgen über 25 Euro verlangt. Unter 25 Euro ist weder PIN, noch Unterschrift nötig, das Geld wird dann einfach vom Girokonto abgebucht. Meine Frau ist angetan:

Kontaktlos zahlen wird einfacher

"Es ist draufhalten, zack, da muss nichts mehr eingetippt werden. Also, wenn man nicht unterschreibt, dann ist es wirklich flott."

Kontaktlos zahlen wird einfacher, auch weil immer mehr Supermärkte und Einzelhändler die passenden Kassen-Terminals aufstellen: Mit funkender Kreditkarte kann man heute schon fast überall bezahlen, wo ein Lesegerät steht; für funkende Girokarten brauchen viele Terminals dagegen noch ein Software-Update. Das soll Ende des Jahres flächendeckend eingespielt sein, sagt der Einzelhandelsverband. Die kontaktlose Bezahl-Karten nutzten den Nah-Funk-Standard NFC, sagt Andreas Martin vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken:



"Hier werden nur solche Daten übertragen, die zur Ausführung der Transaktion übertragen werden, also nicht Name und Adresse des Karteninhabers."



Kontaktlos Zahlen sei so sicher wie das Einschieben in ein Terminal, sagen Bankenvertreter. Doch haben Journalisten wiederholt gezeigt: Auch wenn man sehr nah an die funkende Girokarte heran muss – Angreifer können Kreditkarten- und Konto-Daten unbemerkt auslesen, sagt Ronald Eikenberg vom Computer-Magazin c't:



"Es ist kleines Stück unsicherer, weil man ohne das Portemonnaie, ohne die Kreditkarte anfassen zu müssen, an diese Daten herankommt. Allerdings, in der Praxis ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich und wenn man Kreditkarten einsetzt, kann man auch kontaktlose Kreditkarten benutzen."

Es kann nie schaden, seine Kontoauszüge regelmäßig zu prüfen

Hinzukommt: Die gesetzlichen Haftungsregelungen sind sehr verbraucherfreundlich.



"Wenn irgendwelche technischen Betrugsmaßnahmen ergriffen wurden, um vermeintlich in meinem Namen irgendwelche Zahlungsvorgänge vorzunehmen, dann bin ich komplett aus der Haftung raus."



Sagt der Rechtsanwalt und Experte für Verbraucherrecht, Ronny Jahn. Teurer könne es nur werden, wenn die kontaktlose Bezahlkarte bestohlen wird. Dann kann jeder ohne PIN mehrmals Beträge bis zu 25 Euro damit bezahlen. Schaden, der entsteht, bis die Karte gesperrt wird, müsse der der Kunde tragen - allerdings nur bis maximal 150 Euro. Teurer könne es nur theoretisch werden, sagt Jurist Ronny Jahn, und zwar, wenn der Verbraucher "grob fahrlässig" gehandelt hat:



"Im Normalfall wird es so sein, dass maximal 150 Euro zu zahlen sind, weil der Zahlungsanbieter den Nachweis bringen muss, dass ich grob fahrlässig gehandelt habe. Das wird ihm im Einzelfall schwer fallen."



Kontaktlos zahlen ist also enorm bequem, das Risiko nicht größer als beim Zahlen mit Bargeld. Allerdings kann es nie schaden, seine Kontoauszüge regelmäßig zu prüfen. Betrügerische Abbuchungen lassen sich oft zurückholen.