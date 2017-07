Die Türkei hat den Besuch deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten auf dem Nato-Luftwaffen-Stützpunkt Konya verhindert. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man suche nach einem neuen Termin.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Hellmich, hatte zuvor mitgeteilt, dass die Türkei um eine Verschiebung des Besuchs gebeten habe. Dies bedeute, dass das Besuchsrecht verwehrt werde. Zur Begründung führte die türkische Seite den Zustand der bilateralen Beziehungen an. Der Besuch von sieben Abgeordneten in Konya bei Besatzungen von Aufklärungsflugzeugen der Nato war ursprünglich für kommenden Montag geplant.



Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Oppermann, erklärte, die Bundesregierung müsse das Besuchsrecht durchsetzen. Ohne dies könne die Bundeswehr nicht in Konya bleiben. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour warf der Türkei Respektlosigkeit vor. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Otte, sagte im Deutschlandfunk, Nato-Generalsekretär Stoltenberg müsse deutlich machen, was im Wertekanon der Partner von Bedeutung sei. Die Nato ist nach eigenen Angaben mit Berlin und Ankara im Gespräch.