Mehrere Bundestagsabgeordnete wollen den Nato-Stützpunkt Konya in der Türkei besuchen.

Das teilte die Pressestelle des Parlaments in Berlin mit. Demnach soll die Reise einer Delegation des Verteidigungsausschusses am 17. Juli stattfinden. In Konya sind bis zu 30 deutsche Soldaten unter Nato-Kommando für Aufklärungsflüge stationiert.



Im Juni hatte der Bundestag den Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik beschlossen. Grund war ein Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete. Im Gegensatz zum Einsatz in Konya beruhte die Stationierung in Incirlik auf einer bilateralen Vereinbarung zwischen Berlin und Ankara.