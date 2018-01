Polen und Israel wollen den Streit um ein polnisches Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust im Dialog beilegen.

Wie die israelische Regierung mitteilte, verständigten sich Ministerpräsident Netanjahu und sein polnischer Kollege Morawiecki telefonisch darauf, Delegationen für die Beratungen zu benennen. Die Regierung in Jerusalem hatte gegen ein Gesetz protestiert, das ihrer Ansicht nach zur Verschleierung polnischer Verbrechen an den Juden im Zweiten Weltkrieg beitragen könnte.



Der Gesetzentwurf sieht vor, den Begriff "polnische Lager" für die von den Deutschen errichteten Konzentrations- und Vernichtungslager auf polnischem Gebiet unter Strafe zu stellen. Außerdem soll es verboten werden, Polen eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu geben. Demgegenüber macht Israel geltend, dass Teile der polnischen Bevölkerung die Judenvernichtung direkt oder indirekt unterstützt hätten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.