Paul Hindemith verschlug es zunächst in die Schweiz. Dort lebte vorübergehend auch Sergej Rachmaninow, der 20 Jahre zuvor aus Russland in den Westen gekommen war, bis ihn der Kriegsausbruch erneut aus Europa vertrieb. Zuflucht fanden beide in den Vereinigten Staaten, so wie Bohuslav Martinů, der nach dem Einmarsch der Deutschen in Prag und Paris seine Heimat verlor. Das Schaffen dreier Komponisten in bedrängter Zeit steht im Blickpunkt des Konzerts mit der Geigerin Arabella Steinbacher und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Vladimir Jurowski.

Bohuslav Martinů

Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken

Paul Hindemith

Konzert für Violine und Orchester

Sergej Rachmaninow

"Vocalise", op. 34 Nr. 14. Fassung für Orchester

Sinfonie Nr. 3 a-Moll, op. 44

Arabella Steinbacher, Violine

Rundfunk-Sinfonierorchester Berlin

Leitung: Vladimir Jurowski

Aufnahme vom 14. Januar 2017 aus dem Konzerthaus Berlin