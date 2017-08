Im Mittelpunkt der Mozartwoche stehen die Werke des berühmtesten Sohnes der Stadt, aber auch Zeitgenossen und Wegbereiter werden bedacht. Es spielen dort ebenfalls die ansässigen Klangkörper. So stellten am 5.Februar der Salzburger Bachchor und das Mozarteumsorchester Salzburg ein Programm vor, in dem die "Missa in Angustiis", die "Messe in der Bedrängnis" von Joseph Haydn im Fokus stand.

Haydn hatte mit Mozart eine enge Freundschaft verbunden.

Diese große Messe entstand in der Zeit der neapolitanischen Kriege für den Fürsten Esterhazy und es ist die einzige der insgesamt vierzehn Messen von Haydn, die in einer Moll-Tonart steht, wenn auch der Schluss Optimismus ausstrahlt.

Joseph Haydn

"Missa in Angustiis" d-Moll, Hob. XXII:11 "Nelson-Messe"

Miah Persson, Sopran

Elisabeth Kulman, Alt

Michael Schade, Tenor

Florian Boesch, Bass

Robert Howarth, Orgel

Salzburger Bachchor

Leitung: Alois Glaßner

Mozarteumorchester Salzburg

Gesamtleitung: Ivor Bolton

Aufnahme vom 5.2.2017 aus dem Großen Saal der Stiftung Mozarteum Salzburg