Konzerte aus Schwetzingen und Kassel Ars Nova und Leipziger Quartett

Das heutige "Musik-Panorama" bietet ungewohnte Einblicke in den Klangraum Europa - und verbindet zwei höchst unterschiedliche und spannungsvolle Konzerte miteinander: In dem einen sang das dänische Vokalensemble Ars Nova, in dem anderen spielten die Musiker des Leipziger Streichquartetts.

Am Mikrofon: Yvonne Petitpierre