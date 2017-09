Kooperation mit der HfS Ernst-Busch 2017 Odyssee Mare Monstrum

Das fiktional-dokumentarische Hörspiel "Odyssee" überträgt Homers Gesänge in den Dschungel von Calais, in die Banlieues vor Paris, an die abgeriegelten Grenzen Europas und in die unergründlichen Weiten des Weltalls.

Hörspiel von Nikolas Darnstädt