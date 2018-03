Nach den jüngsten Anschlägen auf Moscheen hat der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland Politik und Gesellschaft mangelhafte Solidarität vorgeworfen.

Muslime fühlten sich nicht gehört und hätten teilweise den Eindruck, dass ihnen eine Teilschuld an den Übergriffen gegeben werde, sagte Bündnis-Sprecher Altug in Berlin. Die Sicherheitsbehörden unternähmen zu wenig, obwohl Muslime seit Jahrzehnten unter rechtsextremer Bedrohung stünden. Seit Jahresbeginn habe es bereits 27 Übergriffe auf Moscheen gegeben. Der Koordinationsrat der Muslime warnte davor, diese als Ausdruck eines innerislamischen oder türkisch-kurdischen Konflikts abzutun. Es gehe hier um deutsche Moscheen. - Der Zentralrat der Muslime hatte gestern wegen Sicherheitsbedenken seine Geschäftsstelle in Köln bis auf weiteres geschlossen.

