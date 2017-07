Ein israelisches Militärgericht hat das Urteil gegen einen Soldaten wegen der Tötung eines Palästinensers bestätigt.

Der Israeli hatte einem bereits am Boden liegenden palästinensischen Angreifer in den Kopf geschossen. Er war deshalb zu 18 Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Der Fall hatte auch international für Aufsehen gesorgt. Israels Regierungschef Netanjahu erklärte nach Bestätigung des Urteils auf Twitter, er werde die Begnadigung des Soldaten empfehlen.



Der Zwischenfall in Hebron hatte im vergangenen Jahr auch international für Aufsehen gesorgt, nachdem Videoaufnahmen von der Tat an die Öffentlichkeit gelangt waren.