Ein Urteil, das klar aber auch differenziert ausgefallen ist. Nein, ein Kunde kann nicht einfach eine Kopftuchträgerin verschmähen. Sie kann nicht einfach entlassen werden, wenn dem Mann oder der Frau ihr Religionsbekenntnis nicht passt. Und eine Muslima mit Kopftuch darf auch nicht einfach so rausgeschmissen werden, weil ihre Firma sie zur Neutralität der Kleidung verpflichtet. Es muss geprüft werden, ob sie nicht vielleicht doch einen Arbeitsplatz ohne Publikumsverkehr bekommen kann. Und die Neutralitätspflicht darf auch nicht auf Umwegen einfach doch in eine antimuslimische Regelung umgemünzt werden.

Das sind nur einige Beispiele von Einschränkungen, die die Richter am EuGH heute in ihren Urteilen mitgeliefert haben. So gesehen besteht jetzt für Kopftuchträgerinnen in privaten Unternehmen Rechtssicherheit. Auf der anderen Seite kann eben eine Firma, die sich eigentlich ein weltanschauungsneutrales Äußeres von Mitarbeitern wünscht, auch nicht dazu verdonnert werden, das Tragen eines muslimischen Kopftuches etwa im Kundenverkehr zu tolerieren.

Das Urteil ist daher weitreichend. Es bietet, wie es aussieht, die Rechtsgrundlage dafür, dass Kopftücher aus Geschäften und Betrieben verschwinden könnten. Sollten Unternehmer für sich darin einen gewinnbringenden Trend erkennen, ist es ihnen nun möglich, ein "politisches, philosophisches und religiöses Neutralitätsgebot" über ihre Mitarbeiter zu verhängen, wenn sie im Kleingedruckten alles richtig machen. Dann wird es in der Tat schwieriger für gläubige Musliminnen, die ein Kopftuch tragen möchten, einen Arbeitsplatz zu finden. Wie die Anti-Diskriminierungsbeauftragte des Bundes fürchtet.

In einer freien Gesellschaft wie der unseren handeln auch das die Marktteilnehmer aus. So hat das Gericht de facto befunden, das die unternehmerische Freiheit in diesem Punkt über die Religionsausübung stellt. Und das ist eine zentrale Aussage, denn dabei geht es grundsätzlich um den Stellenwert von Religionen. Auch andere Werte werden nicht zuletzt per Angebot und Nachfrage entschieden. Damit ist dann auch die Bewegungsrichtung einer Gesellschaft vorgezeichnet. Wünscht der Kunde keine Angestellten mit Kopftüchern im Laden, kann der Händler sich einfach danach richten. Sofern er die juristisch saubere Regelung vorher angewandt hat und nicht nachträglich auf die Kundenwünsche reagiert.

Alle, die das muslimische Kopftuch für ein politisches Symbol und Zeichen der strukturellen Unterdrückung der Frau halten, wird das Urteil daher freuen. Es beinhaltet auch eine Weichenstellung für weltanschauliche Neutralität im öffentlichen Raum. Und ist ein wichtiges Signal in der derzeitigen Debatte. Die Frage bleibt jedoch, ob es die Integration der Musliminnen in unsere Gesellschaft befördert oder sie im Ergebnis weiter von ihr entfernt.