Erstmals seit zwei Jahren kommen heute wieder hochrangige Diplomaten aus Nord- und Südkorea zu Gesprächen zusammen.

Die südkoreanischen Vertreter brachen Korrespondentenberichten zufolge von Seoul zur entmilitarisierten Zone an der Grenze zum Norden auf. Bei den Beratungen soll es um eine mögliche Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang gehen. Auch könnten neue Treffen zwischen getrennten Familien diskutiert werden.



Nach zahlreichen Raktetentests Nordkoreas hat sich die Lage in der Region im vergangenen Jahr verschlechtert. In seiner Neujahrsansprache hatte Staatschef Kim Jong Un erklärt, das Verhältnis zum Süden solle wieder besser werden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.