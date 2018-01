Vertreter der beiden koreanischen Staaten haben über mögliche Auftritte nordkoreanischer Künstler bei den Olympischen Winterspielen im Süden beraten.

In Panmunjom in der entmilitarisierten Zone an der gemeinsamen Grenze kamen je vier Delegierte beider Seiten zusammen. Im Gespräch sind unter anderem Auftritte der nordkoreanischen Mädchen-Band Moranbong und eines Militärchors. Nach zwei Jahren hatten sich am vergangenen Donnerstag erstmals wieder Vertreter Nord- und Südkoreas getroffen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.