Der US-Flugzeugträger "USS Carl Vinson" und die ihn begleitenden Kampfboote sind entgegen bisheriger Darstellung noch gar nicht in koreanischen Gewässern.

Wie ein Sprecher des US-Pazifikkommandos mitteilte, befindet sich der Flugzeugträgerverband vor der australischen Küste. Er bestätigte damit einen Bericht der New York Times. - US-Verteidigungsminister Mattis und Präsident Trump hatten in den vergangenen Tagen suggeriert, mehrere Marineschiffe um den Flugzeugträger USS Carl Vinson seien bereits in den Westpazifik verlegt worden. Jetzt wurde bekannt, dass sie gerade erst Richtung Korea aufgebrochen sind.



ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld glaubt grundsätzlich, dass die Aufregung um einen drohenden Krieg mit Nordkorea übertrieben ist. Da sei viel "Geplapper" dabei, sagte er im Deutschlandfunk. In Wahrheit werde nicht viel passieren. Niemand in der Region wolle Krieg. Nordkoreas Führer Kim Jong-un sei gerade einmal 33 Jahre alt und wolle noch ein bisschen in seinem Land leben. Er könne nirgends ins Exil gehen. Militärische Macht werde Kim nur einsetzen, wenn er angegriffen würde.