UNO-Generalsekretär Guterres hat das innerkoreanische Gipfeltreffen als wahrhaft historisch gewürdigt.

Die starken Bilder hätten viele Menschen in der ganzen Welt beeindruckt, sagte Guterres in New York. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sprach von einem Sieg der Diplomatie und erklärte, das Treffen habe gezeigt, dass der Weg zum Frieden trotz aller Widrigkeiten möglich sei. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Maas.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In hatten sich gestern im Grenzort Panmunjom darauf verständigt, noch in diesem Jahr Verhandlungen über einen Friedensvertrag aufzunehmen und die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien. Parallel dazu sollen die Armeen beider Länder verkleinert und Familienzusammenführungen wieder möglich sein.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.