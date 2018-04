Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten hat den jüngsten Vereinbarungen Nord- und Südkoreas für eine friedliche Zukunft ihre Unterstützung zugesagt.

Eine "vollständige, verifizierbare und unwiderrufliche Denuklearisierung" werde von den ASEAN-Ländern begrüßt, hieß es in Singapur.



Die russische Regierung erwartet, bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der koreanischen Staaten mitzuwirken. Der stellvertretende Außenminister Morgulow sagte in Moskau, das traditionelle Sechs-Parteien-Format mit Nord- und Südkorea, China, Japan, den USA und Russland sei optimal dafür.



In der nordkoreanischen Presse ist von einem "Wendepunkt" auf der koreanischen Halbinsel die Rede. Das Staatsfernsehen zeigte heute erstmals Bilder der Zusammenkunft beider Staatschefs gestern. Im Zentralorgan der Arbeiterpartei Nordkoreas hingegen kritisiert ein Kommentar die Proteste konservativer Gruppen auf Seiten Südkoreas.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.