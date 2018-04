Die Staatschefs von Nord- und Südkorea, Kim Jong Un und Moon Jae In, sind zu ihrem historischen Gipfeltreffen zusammengekommen. Bei einer feierlichen Zeremonie im Grenzort Panmunjom begrüßen sie sich lächelnd und posierten für die Fotografen.

Anschließend überquerten beide Politiker Hand ind Hand die Demarkationslinie in der entmilitarisierten Zone. In ein Gästebuch schrieb Kim, jetzt beginne eine neue Ära, ein Zeitalter des Friedens. Moon sagte, die Augen der Welt seien auf Panmunjom gerichtet. Kim ist der erste nordkoreanische Staatschef, der seit Kriegsende vor 65 Jahren südkoreanischen Boden betritt.



Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und ein mögliches Friedensabkommen für die geteilte koreanische Halbinsel. Seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) besteht lediglich ein Waffenstillstand, die beiden koreanischen Staaten befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. Moon will von Kim zudem konkrete Zusagen zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms erhalten.



Das Thema der atomaren Abrüstung Nordkoreas ist strittig. Im vergangenen Jahr hatten sich die Spannungen wegen mehrfacher Raketentests und eines weiteren Atomversuchs Nordkoreas zugespitzt. Dann ging Kim vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea auf das Nachbarland zu. Aktuell verzichtet Nordkorea auf Atom- und Raketentests. Außer dem Moratorium kündigte Pjöngjang am vergangenen Wochenende auch die Schließung der unter einem Berg gelegenen Testanlage in Punggye Ri an.



Der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Richter, warnte vor zu hohen Erwartungen. Richter sagte im Deutschlandfunk, beide Seiten verstünden unter Denuklearisierung nicht das Gleiche. Moon und US-Präsident Trump wollten, dass der Norden seine Atomwaffen abgibt und sein Atomprogramm sofort beendet. Dem Norden schwebe eher ein langsamer Prozess vor, wie er auch mit dem Iran vereinbart worden sei.



Nach dem Korea-Gipfel will sich Kim in wenigen Wochen auch mit US-Präsident Donald Trump treffen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.