Die Präsidenten Nord- und Südkoreas haben vereinbart, den Kriegszustand zwischen ihren beiden Ländern noch in diesem Jahr zu beenden.

Bei ihrem Treffen in der Grenzstadt Panmunjom unterschrieben Kim und Moon eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, alle Feindseligkeiten zwischen den beiden Staaten sollten eingestellt und ein dauerhaftes Friedenssystem aufgebaut werden. Südkoreas Staatschef Moon sagte zu, in der demilitarisierten Zone ab Mai keine Flugblätter mehr zu verteilen und auch keine Lautsprecherdurchsagen an die Bevölkerung im Norden mehr zu machen.



Nordkoreas Machthaber Kim erklärte seine Bereitschaft, das international kritisierte Atomwaffenprogramm seines Landes einzustellen. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung umarmten sich die beiden Präsidenten.

